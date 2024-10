Candelo, il Ricetto spunta su Italea per attrarre italiani all’estero

“Il Ricetto di Candelo spunta anche sui canali social di Italea”. Lo scrive il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social. “Italea è il programma di promozione del turismo delle radici, lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per attrarre italiani all’estero e italo-discendenti intenzionati a scoprire i luoghi e le tradizioni delle proprie origini”.

E aggiunge: “Un progetto di natura turistica e culturale di ampio respiro nazionale e internazionale che, grazie alla collaborazione tra amministrazioni e varie istituzioni locali e nazionali, a cui lavoriamo da tempo, valorizza e promuove il nostro borgo medievale non solo come luogo di bellezza ma anche, appunto, come luogo delle radici. Identità, cultura, storia e tradizioni sono ricchezze che non possiamo e non vogliamo perdere e su cui ci impegneremo sempre”.