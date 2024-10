A pè par Ciavasa più forte del maltempo, in 250 alla passeggiata in famiglia FOTO e VIDEO

A pè par Ciavasa più forte del maltempo, in 250 alla passeggiata in famiglia (servizio di Stefania Zorio per newsbiella.it)

Il maltempo non ha rovinato la festa di tante famiglie che, nel primo pomeriggio di oggi, 20 ottobre, si sono date appuntamento a Biella per l'edizione 2024 di A pè par Ciavasa, la camminata non competitiva di scena nelle vie del rione.

250 gli iscritti che, intorno alle 14.30, hanno percorso gli angoli più suggestivi di Chiavazza. Una volta conclusa la scampagnata, erano a disposizione dei presenti caldarroste e frittelle di mele, accompagnate da un buonissimo vin brulé. L'evento, organizzato dagli Alpini, assieme alla scuola e all'Associazione Genitori, ha visto la presenza di laboratori didattici posizionati all'interno del teatro parrocchiale di via Firenze.

Non solo: per l'occasione, era ben visibile in piazza anche la Stecca dell'Adunata Alpina, in programma a Biella nel mese di maggio 2025. Passando ai dati sportivi, Jonathan Cuccato è risultato il primo assoluto maschile, Chiara Meiga per il femminile. Inoltre, l'AS Gaglianico '74 è stata la società sportiva più numerosa mentre le elementari sono state il gruppo più numeroso (ben 70) senza dimenticare i riconoscimenti agli allievi di medie e scuole primarie giunti primi all'arrivo: Pietro Scaramal, Rebecca Prina Mello, Madiq Aymane e Vanessa Bazzeato.