Biella, tutto pronto per A pè par Ciavasa: allestiti i laboratori e iscrizioni aperte per la camminata (foto di Stefania Zorio per newsbiella.it)

Nonostante il maltempo si respira grande entusiasmo a Chiavazza per “A pè par Ciavasa”. È tutto pronto, infatti, per la 42° edizione che camminata a passo libero non competitiva, in programma oggi pomeriggio, intorno alle 14.30.

Per l'occasione, sono stati allestiti i laboratori scolastici all'interno del teatro parrocchiale di via Firenze con la presenza degli insegnanti e dei rappresentanti dell'Associazione Genitori.

Non solo: c'è anche la possibilità per iscriversi alla manifestazione sportiva, il cui percorso di circa 5 chilometri abbraccerà le vie del rione. All'opera anche gli Alpini per la preparazione di caldarroste e frittelle di mele.