Vigliano in lutto, è andato avanti l'Alpino Giancarlo Ramella Girot

La comunità di Vigliano Biellese piange la scomparsa di Giancarlo Ramella Girot, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 72 anni.

Alpino, segretario generale del gruppo, era uno dei fondatori della nuova sede delle penne nere. A ricordarlo, in queste ore, il capogruppo Egidio Giacoia: “Era sempre presente ad ogni iniziativa, gli siamo riconoscenti per l'impegno e la dedizione dimostrate in tutti questi anni. Si è dedicato totalmente agli Alpini e sentitamente lo ringraziamo. Ci stringiamo al dolore dei familiari”.

La veglia di preghiera verrà recitata nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta alle 18 di domani. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Bonino, alle 15 di martedì 22 ottobre.