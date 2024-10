Una lite tra uomini degenera: in ospedale una cameriera colpita da una sedia

Una lite tra due uomini ha portato al ferimento di una donna. È successo in piena notte nei pressi di un locale di Vigliano Biellese: stando alla prime ricostruzioni, uno dei due era visibilmente ubriaco e avrebbe arrecato disturbo per tutta la serata.

Non solo: di fronte alle richieste di darsi una calmata, avrebbe tentato di colpire una persona con una sedia ma per errore avrebbe preso in pieno la cameriera, del tutto estranea all'alterco.

In breve tempo, la donna è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Proprio quest'ultima è stata informata delle proprie facoltà di legge dai Carabinieri, giunti sul posto per gli accertamenti di rito. L'uomo verrà sanzionato per ubriachezza molesta ma ora rischia anche una denuncia.