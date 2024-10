Cossato, Barbierato: "Chiedo di poter visionare le stat del progetto shopper parlante"

Riceviamo e pubblichiamo:

Più di un anno fa, il 6/09/2023, avevo richiesto all'Amministrazione Moggio di poter avere i dati collegati al podcast che poteva essere ascoltato tramite la borsa, per poterne valutare impatto, platea, pubblico etc.

Possono sembrare molti dati, complessi: in realtà chi gestisce un podcast su una piattaforma dedicata (come Spotify ad esempio) sa benissimo che questi dati possono essere facilmente diffusi in formato "open", aperto, e quindi pubblicati. L'amministrazione Moggio mi ha risposto il 3/10/2023 che avrebbe chiesto alla Manager del DUC Cossatese, Paola Fini, di fornire i dati non appena disponibili. Ho sollecitato la richiesta più volte nel corso di quest'anno, sia nella scorsa legislatura che nell'attuale, senza riscontri.

In particolare avevo chiesto di poter avere accesso trimestralmente a: numero di riproduzioni/download totali, riproduzioni/download per episodio, natura e composizione dell’audience secondo il mezzo utilizzato (smartphone o altro) negli ultimi 7 giorni, numero degli iscritti al canale del podcast, performance del podcast e degli episodi, geolocalizzazione degli ascoltatori/iscritti, età e genere degli ascoltatori/iscritti e ogni altro dato a cui la piattaforma concede di accedere al podcaster.

La Manager Fini non dovrebbe avere difficoltà a ottenere questi dati, visto che è stata la sua società a realizzare il podcast ed è lei a gestirlo: i consiglieri hanno il diritto e il dovere di poter verificare quali risultati ha ottenuto uno strumento finanziato completamente con denaro pubblico (tra borse, attività della Manager e podcast sono stati spesi circa 18.000 euro) e pensato per risollevare il commercio cittadino.



Per questo ho nuovamente sollecitato il Comune affinché chieda alla Manager di fornire i dati: potrebbero essere utili anche per chi, a Biella, si accinge ad accogliere la stessa iniziativa fra pochi giorni. Vediamo quanto è stata utile, quale target di persone ha coinvolto e quale territorio ha interessato.

Non credo ci sia nulla da nascondere."