Biella, due uomini in monopattino finiscono contro un'auto (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Sono stati affidati alle cure del 118 i due uomini di origine straniera che, a bordo di un monopattino, si sarebbero schiantati contro un'auto in transito. È successo nella tarda mattinata di oggi, 18 ottobre, in via Bertodano, a Biella.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e agli agenti della Polizia Locale, anche i sanitari per la prima assistenza ai due malcapitati. Il traffico ha subito rallentamenti ed è stato deviato verso altre direzioni.