Stefano e Neera, la storia di una coppia ateniese di 2400 anni fa: l'autore Autino ne parla in un incontro

Sabato 26 ottobre, alle 16.45, a Candelo, presso il Centro Culturale Le Rosminiane, nella Sala Affreschi P. C. Robiolio, in via Matteotti 48, si svolgerà la presentazione del libro Stefano e Neera: storia di una coppia ateniese di 2400 anni fa, di Paolo Autino.

L'evento è organizzato dalla biblioteca civica Livio Pozzo di Candelo. "Stefano e Neera" è un saggio storico, in quanto ricostruisce fatti realmente accaduti, ma è anche un romanzo, perché narra una storia che, per molti versi, è veramente romanzesca. Paolo Autino è stato per molti anni docente del Liceo “G. e Q. Sella” di Biella, ed è autore di saggi storici, romanzi, articoli su riviste.