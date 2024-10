Biella, all'Ospedale una mostra per i 70 anni del Soccorso Alpino (foto di repertorio)

Una mostra per onorare i 70 anni di storia del Soccorso Alpino e Speleologico. L'inaugurazione è prevista per stasera, alle 18.30, nell'atrio dell'Ospedale degli Infermi di Ponderano. La rassegna rimarrà in esposizione dal 16 al 20 ottobre 2024. l'ingresso è libero.