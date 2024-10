Cossato, presentata la terza edizione di Meet the Writer: si comincia il 26 ottobre (foto dalla pagina Facebook di La Ragnatela)

Si è tenuta ieri la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di Meet the Writer, organizzata dal Liceo del Cossatese e Vallestrona, in collaborazione con il comune di Cossato e realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

In tal sede, sono stati presentati gli autori ospiti della rassegna, oltre all'illustrazione delle modalità di partecipazione per le scuole secondarie del territorio, per le quali quest’anno saranno organizzate attività dedicate. Si inizierà il prossimo 26 ottobre con Francesco Foti e un libro su Franco Basaglia. Il calendario completo degli incontri e le modalità di partecipazione sarà reso noto nei prossimi giorni.

Presenti, assieme al dirigente scolastico Tiziana Tamburelli, anche il presidente della Fondazione CR Biella Michele Colombo e gli assessori Mariano Zinno, Barbara Imperadori e Sonia Borin.