Dal Nord Ovest - Si infortuna nei boschi, mountainbiker sentono le grida di aiuto e lanciano l'allarme

Nel primo pomeriggio i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel territorio di Pino Torinese per un mountainbiker infortunato nel bosco. L'uomo stava percorrendo un tratto di sentiero nella zona di via dei Colli, la strada panoramica tra Pino e Superga, quando è caduto procurandosi una sospetta frattura a un femore e trovandosi a mollo in un corso d'acqua senza possibilità di muoversi.

Fortunatamente passavano in zona 3 mountainbiker che hanno sentito le urla e hanno raggiunto l'infortunato chiamando subito i soccorsi. Sul posto sono giunti un'autoambulanza e una squadra a terra del Soccorso Alpino comprensiva di un medico per valutare che il paziente si trovava in condizioni critiche e necessitava un intervento sanitario avanzato.

La centrale operativa ha quindi inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso, l'equipe è stata sbarcata in via dei Colli e ha raggiunto l'infortunato per effettuare la stabilizzazione. Con il contributo della squadra presente sul posto l'uomo è stato trasportato a piedi fino all'eliambulanza e poi trasferito in ospedale.