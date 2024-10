La Salussola Volley si presenta, scritta una nuova pagina di sport

Una bella serata all'insegna dello sport e della condivisione. Sabato, 12 ottobre, si è costituita ufficialmente la Salussola Volley, la la nuova squadra di pallavolo maschile (fondata da Mattia Gaio e Michael Balasso) che si appresta a partecipare al campionato di prima divisione maschile.

L'evento, atteso con grande entusiasmo dalla comunità locale, ha visto la presentazione delle nuove divise della squadra, realizzate con il supporto di numerosi sponsor che hanno contribuito a rendere possibile la nascita di questa realtà sportiva.

Accolti da applausi e incoraggiamenti, i giocatori sono stati presentati al pubblico, con la promessa di portare il nome di Salussola con orgoglio sui campi della provincia. La serata è stata impreziosita da una cena preparata dalla Pro Loco di Salussola che ha deliziato i presenti con la sua inconfondibile panissa, piatto simbolo della tradizione locale.

Con la passione dei fondatori e il sostegno degli sponsor, la Salussola Volley si prepara ad affrontare il campionato con determinazione, puntando a scrivere una nuova pagina di sport per il paese.

“E’ stato un piacevole momento – scrive l’amministrazione comunale sui canali social - con sponsor e cittadini a salutare i nostri ragazzi, e con la Pro Loco a servire una cena sopraffina. La squadra utilizzerà la palestra per allenamenti e partite. Per questo abbiamo adeguato l'illuminazione del campo alle normative per le competizioni, investendo circa 5000 euro, Un grandissimo augurio di buon campionato! Lo sport unisce e rinforza amicizie”.