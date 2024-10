Sostenibilità e abbigliamento: come scegliere capi che rispettano l'ambiente

Maglie, maglioni natalizi, pigiami: ormai quasi tutti i negozi propongono capi di abbigliamento diversi, ma qual è il loro impatto ambientale? Negli ultimi anni, infatti, l'attenzione all'ambiente e alla natura è diventata preponderante in moltissime scelte della nostra vita quotidiana. Dal cibo agli indumenti, l'importante è diminuire il più possibile l'impatto dell'intera umanità sulla natura che ci circonda, per preservarla e cercare di limitare i danni.

A oggi, sempre più brand concepiscono i propri prodotti tenendo in considerazione come primo fattore la sostenibilità. Tuttavia, parallelamente a ciò è nata anche un'altra tendenza, ovvero quella del greenwashing, che consiste nel proporre ai consumatori cose apparentemente green, quindi sostenibili, ma che in realtà non lo sono. In Europa, l'UE stessa si è battuta e continua a battersi per eliminare questa tendenza e tutelare quindi gli acquirenti. Come lo fa? Introducendo normative più severe riguardo la provenienza dei prodotti, che dovrà essere comprovata da documenti e non semplicemente citata. Inoltre, la sua intenzione è anche quella di abolire tutte le etichette di sostenibilità che non siano basate su certificazioni ambientali convalidate e riconosciute.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, un progetto finanziato dall'Unione europea, ha messo a disposizione dei cittadini alcune regole da seguire su come poter selezionare i vestiti aiutando l'ambiente. Basti pensare che il settore tessile rappresenta quasi il 10% della produzione di anidride carbonica mondiale, più di quella generata dal traffico aereo, secondo i dati del programma ambientale delle Nazioni Unite, l'UNEP. Per questo motivo, è importantissimo imparare a capire come scegliere i capi perché non danneggino ancora di più il nostro mondo.

Come capire se un capo d'abbigliamento è sostenibile

Innanzitutto, è fondamentale diffidare dal fast fashion, ovvero tutti quegli abiti a prezzi stracciati che vengono prodotti in grandi quantità e non fanno altro che creare scarti e spazzatura in più. Questi, infatti, sono realizzati con dei materiali scadenti, che già dopo pochi utilizzi si rovinano. Inoltre, dato il prezzo basso, i consumatori sono più propensi a gettarli per acquistarne degli altri, a volte inconsapevoli del livello di rifiuti che creano in questo modo. Di conseguenza, basterà optare per materiali come il cotone al 100% o la lana per battere questa tendenza e acquistare oggetti che durino nel tempo, anche per decine di anni.

Infine, un altro importante aspetto da considerare per conservare al meglio e per più tempo possibile i propri vestiti è la loro cura. È importante, infatti, leggere attentamente l'etichetta e controllare, per esempio, quale tipo di lavaggio è consigliato, solitamente a mano o a basse temperature. Questo garantirà una durata maggiore del tessuto stesso e quindi un minor impatto sull'ambiente.

La certificazione GOTS

Una delle certificazioni più famose e affidabili per quanto riguarda l'abbigliamento è GOTS, che sta per GlobalOrganicTextile Standard. Si tratta del più importante standard internazionale per la produzione sostenibile d'indumenti e prodotti tessili, tra cui proprio il cotone e la lana. L'obiettivo dei promotori di questo standard è quello di offrire capi che garantiscano lo sviluppo sostenibile e responsabile del settore tessile. Inoltre, i fattori chiave considerati sono:

la qualità del materiale; la sostenibilità; i lavoratori.

Scegliendo capi con la certificazione GOTS acquisterai prodotti che contengono almeno il 70% di fibre naturali che provengono dall'agricoltura biologica. Che cosa vuol dire? Ciò significa che non solo che l'indumento è sostenibile, ma anche la sua filiera produttiva lo è. Lo standard considera anche i lavoratori. Infatti, le attività manifatturiere, se hanno ottenuto la certificazione GOTS, seguono alla lettera i modelli e le procedure previste. Infine, anche i prodotti chimici, usati per esempio per la colorazione e la stampa, si adeguano alle linee guida indicate e rispettano le quantità stabilite per essere ritenuti eco sostenibili.

Dove acquistare abbigliamento ecologico e sostenibile

