Fuga di gas a Cossato, Vigili del Fuoco al lavoro in viale Matteotti, foto Davide Finatti per newsbiella.it

In questo momento oggi sabato 12 ottobre i Vigili del Fuoco di Biella e del distaccamento di Cossato con tre mezzi si trovano a Cossato in via Metteotti per una fuoriuscita di gas.

Ad avvertire il 112 per fare la segnalazione sono stati i residenti allertati da un forte odore intorno alle 12,40.

In questo momento le squadre stanno però ancora cercando di individuare la perdita, e solo una volta che l'avranno trovata metteranno in sicurezza la zona e i tecnici provvederanno alla riparazione del guasto.

Seguiranno aggiornamenti.