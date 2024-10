La Francia "stappa" i valichi: "Ora acceleriamo". Per la prima volta si parla di raddoppio del Bianco.

La spina del Frejus

A soffrire, in particolare, è il Valico del Frejus, dove i trasporti via ferrovia sono bloccati da oltre un anno a causa di una frana sul versante francese. " Sul Frejus abbiamo chiesto un'accelerata, abbiamo insistito molto - dice Tajani - Ci garantiscono che stanno facendo il massimo per il ripristino della circolazione ".

E sul Monte Bianco, attualmente chiuso per manutenzione programmata, " dalla Francia abbiano avuto segnali di grande attenzione: sono disponibili alla realizzazione di una seconda canna, cosa prima mai considerata. E intanto il tunnel sarà riaperto per le Feste, per dare una boccata ossigeno ".

Anche la provincia di Cuneo è coinvolta in questi dibattiti: "Per il Tenda speriamo si possa arrivare entro poche settimane a una soluzione per attivare e far funzionare di nuovo questo traforo", dice il vicepremier. E se si registra "disponibilità anche per accelerare la Torino-Lione", Tajani garantisce che "Il Governo sta lavorando a sostenere uno sfogo via Ventimiglia per sopportare il momento di difficoltà che si sta attraversando in questo periodo".

"Presto - conclude - a Nizza faremo una nuova riunione per procedere anche da punto di vista politico nello sviluppo delle politiche transfrontaliere".