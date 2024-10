"5G a Roppolo decidiamo insieme", Roppolo Futura: "Si sta andando fuori tema"

Roppolo Futura parteciperà alla serata patrocinata dal Comune intitolata "5G a Roppolo decidiamo insieme" in calendario questa sera mercoledì 9 ottobre a Roppolo.

Lo farà condividendo la seconda parte di questo titolo, ma non la prima.

"Concordiamo sul metodo di coinvolgimento della comunità, ma riteniamo si stia andando piuttosto fuori tema" dicono i consiglieri di minoranza "il problema da affrontare attualmente, infatti, non riguarda la frequenza più bassa o più alta del servizio di telefonia mobile, ma l'installazione di un traliccio alto 35 metri per il posizionamento di antenne. Quindi non ha senso discutere, al momento, della tipologia di servizio mobile che ne potrà, eventualmente, conseguire".

Simonetta Taddei Saltini, Mark Valenti Tua e Ettore Macchieraldo ci tengono a specificare che non approveranno l'installazione di tale traliccio ritenendolo un elemento di forte compromissione del paesaggio.

Tutto il gruppo di Roppolo Futura è sulla medesima posizione e giudica molto grave che si sia dato il patrocinio a un incontro che può veicolare teorie fuorvianti.

"Non è certamente contrapponendo chi ha forti interessi commerciali a chi sostiene teorie complottiste che si fa fare un passo avanti alla capacità di scelta della comunità" dice Ettore Macchieraldo "bisogna invece fornire dati, analisi e approfondimenti. Insomma più Quark e meno Porta a porta".