Un cittadino: "Buche pericolose in via Mazzini: intervento urgente necessario", FOTO

Un cittadino: "Buche pericolose in via Mazzini: intervento urgente necessario"

Spett.le Comune di Biella,

Gentili Redazioni,

Vi scrivo per segnalare un problema ormai diventato insostenibile e pericoloso: le numerose buche che caratterizzano Via Mazzini. Questa strada, centrale per la nostra città, è ormai un percorso ad ostacoli, non solo per i pedoni, ma soprattutto per gli automobilisti che ogni giorno si trovano a dover evitare profondi crateri, con il rischio costante di incidenti e danni ai veicoli.

Non è accettabile che una via versi in queste condizioni. Le buche non solo rendono difficoltosa la circolazione, ma rappresentano un serio pericolo per la sicurezza di chi la percorre quotidianamente. A questo si aggiunge il fatto che, con l’arrivo delle piogge autunnali, la situazione è destinata a peggiorare, rendendo ancora più difficile individuare le zone dissestate.

Nonostante le segnalazioni da parte dei cittadini, sembra che nessun intervento concreto sia stato avviato per risolvere il problema in modo definitivo. Mi chiedo se dobbiamo attendere che accada qualcosa di grave prima che il Comune decida di agire.

Chiedo quindi con forza un intervento urgente per ripristinare il manto stradale in Via Mazzini. Non possiamo permettere che questa situazione continui a essere trascurata in questo modo. Invito la stampa locale a dar voce a questa richiesta affinché non venga ignorata.

In attesa di un vostro riscontro e di azioni immediate,

Cordiali saluti,