Camandona, attenzione ai rifiuti con il nuovo calendario della raccolta differenziata

A Camandona arrivano novità sulla raccolta differenziata. Le annuncia il sindaco Giulia Botta: “Diversi cittadini, hanno espresso la necessità di un raccoglitore per l'olio esausto ed un calendario della raccolta differenziata con le informazioni principali su cosa buttare e dove. Ebbene, grazie anche all'impegno dei nostri uffici, siamo riusciti ad esaudire queste richieste senza costi aggiuntivi per il servizio”.

Inoltre, pochi giorni fa, è stato posizionato nel piazzale del cimitero, nel cuore del paese, il raccoglitore dell'olio esausto; in più sarà disponibile il calendario della raccolta differenziata con annesso uno schematico vademecum circa la corretta differenziazione, in due formati: cartaceo, da ritirare in comune; digitale, scaricabile dal sito del comune. “Il calendario fa riferimento al 2024 e ci impegniamo a riproporlo e potenziarlo per il 2025 – spiega Botta - Altre novità arriveranno nei prossimi mesi”.