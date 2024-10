Premio +bellezza in Valle, pubblico entusiasta a Palazzo Gromo Losa: ecco i premiati FOTO

Un pubblico entusiasta ha celebrato a Palazzo Gromo Losa la chiusura dell’edizione 2024 del Premio +bellezza in Valle! Il Premio, che si pone l’obiettivo di celebrare gli interventi edilizi e ambientali che contribuiscono a rendere il territorio biellese più bello e vivibile, è giunto quest’anno alla quinta edizione ed ha visto la partecipazione di ben 33 candidati.

Testimonianza questo dell’attenzione costante e del crescente impegno che soggetti privati e pubblici hanno nell’esaltazione e nella cura del paesaggio. La cerimonia di premiazione, che si è tenuta Sabato 5 Ottobre, si è aperta con l’intervento delle autorità ospiti: Alberto Mosca – Presidente Rotary Vallemosso, Paolo Zegna – Presidente Fondazione BIellezza, Emanuele Ramella Pralungo – Presidente Provincia di Biella e Michele Colombo – Presidente Fondazione CRB. Quest’ultimo in particolare ha sottolineato la comunione d’intenti tra il Premio +bellezza in Valle ed il bando Armonia+ promosso dalla Fondazione CRB e quanto sia importante la sinergia sul territorio. Entrambi infatti hanno come finalità la valorizzazione del Biellese attraverso interventi di rigenerazione del paesaggio.

Corrado Panelli, presidente della giuria, ha poi annunciato i finalisti ed i vincitori delle due principali categorie:

SEZIONE EDILIZIA:

- Ristrutturazione baita La Polveriera Margosio - Valdilana

- Ristrutturazione Edificio De Mori – Biella

- Restauro della facciata di San Nicola da Tolentino

- Biella - Ripristino delle stanze dell’eremita al Santuario del Cavallero – Coggiola

- Recupero antica cascina borgo CA' DEL BECCA – Bioglio.

L’intervento vincitore è il Recupero antica cascina borgo CA' DEL BECCA. La giuria ha voluto così premiare la proprietaria Valentina Fiorio per aver saputo fondere l’architettura originaria con un design contemporaneo in un contesto rurale antico, rivitalizzando la struttura e donandole nuova vita come luogo di ospitalità, natura e cultura.

SEZIONE AMBIENTE:

- BTOLIUM Il parco sperimentale climate-resilient – Bioglio

- Un nuovo vigneto ai piedi della Cà Bianca - Salussola

- Sagliano in... gamba – Sagliano Micca

- Coggiola, Portula, Pray e Crevacuore - Immagina... tra il verde della Valsessera - Giardini del Pinchiolo - Piedicavallo

La giuria ha voluto premiare i GIARDINI DEL PINCHIOLO per l’impegno gratuito e costante nel recupero di un angolo incantevole della Valle Cervo, trasformato in uno spazio accogliente e di bellezza accessibile a tutti.

Oltre ai premi di categoria, sono stati inoltre consegnati i due premi speciali:

• Premio SELLALAB: assegnato da Sara Zucchi del gruppo Sella alla PASTICCERIA DE MORI per la capacità di coniugare miglioramento estetico e crescita economica, valorizzando l’eccellenza locale con un modello di business innovativo e sostenibile. • Premio REDA per la bellezza: Elisabetta e Guglielmo Botto hanno premiato la FAMIGLIA PIACENZA per il loro impegno storico nella cura del paesaggio biellese e nella promozione della bellezza come leva per lo sviluppo socioeconomico.

Gli interventi candidati sono stati valutati da una giuria composta da esperti del settore, tra cui: Luisa Bocchietto - architetta e designer, Alessandro Ciccioni - imprenditore, Andreas Kipar - architetto paesaggista, Cristina Natoli - architetta e funzionaria Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, Michelangelo Pistoletto - artista, scultore e pittore, Andrea Rolando - ingegnere e docente universitario, Giovanni Vachino - architetto ed Andrea Vigetti - dottore agronomo. A seguire, si è tenuta una tavola rotonda moderata da Paolo Piana sul tema “AMBIENTE, TRA SVILUPPO TECNOLOGICO E TURISMO” con la partecipazione di illustri ospiti: - Cristina Natoli, architetto e membro della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE - Manuel Fernando Ramello, architetto specializzato nella valorizzazione del patrimonio industriale - Franz Ladinser, albergatore e responsabile del gruppo internazionale Schlosshotels & Herrenhauser; - Francesco Giovanni Arecco, avvocato, artista e naturalista, esperto di diritto dell’energia e ambiente. Un dibattito che ha offerto un momento di riflessione sul tema del turismo, la valorizzazione del territorio e gli interventi che sarebbero necessari per rendere il Biellese più attrattivo e portare nuovi abitanti a sceglierlo come luogo in cui vivere e lavorare. In modo particolare dal confronto è emerso con sempre più forza la necessità di avere il coraggio di abbattere le brutture presenti. Demolire non è solo un costo, ma permette di recuperare i materiali utilizzandoli come fondo stradale.

“Servono regole sulla progettualità dei luoghi ed è necessaria una multidisciplinarietà nell’approccio alla pianificazione” ha sostenuto Cristina Natoli. La platea si è molto stupita quando Franz Ladinser ha dichiarato che “a San Candido abbiamo una sola centrale a biomassa per scaldare tutta la valle e non esistono più camini fumanti ed inquinanti. Inoltre tutti i mezzi di trasporto sono gratuiti per i turisti ed il traffico si è considerevolmente ridotto.” Ha sottolineato inoltre che il turismo non si improvvisa, ma lo si pianifica nel lungo periodo, con strategia, idee chiare e precise.

Manuel Ramello ha proposto invece che i Comuni organizzino degli spazi di coworking che possano attirare nuovi abitanti con competenze professionali che verrebbero poi utilizzate per “ripagare” alle pubbliche amministrazioni il servizio di cui beneficiano. La serata si è conclusa con un piacevole aperitivo e l’invito a ritrovarsi tra un anno alla celebrazione della VI° edizione del Premio +bellezza in Valle. Ricordiamo che il Premio è promosso dal Rotary Club di Valle Mosso in collaborazione con la Fondazione BIellezza, con il supporto degli sponsors Successori Reda, Banca Sella, Sellmat, Yukon, Orange Pix e Scarlatta.