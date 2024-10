ISTORBIVE compie 50 anni: venerdì 11 ottobre si festeggia a Varallo.

L’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, fondato il 7 ottobre 1974, per celebrare i 50 anni dalla fondazione ha organizzato, per venerdì 11 ottobre 2024, un evento che si terrà al Teatro Civico di Varallo, alle ore 21.

In apertura dei lavori, dopo i saluti delle autorità e gli interventi del presidente e del direttore dell’Istituto, sarà proiettato il docufilm realizzato per l’occasione da Vanni Vallino e Paolo Migliavacca, in cui sono descritte, attraverso una breve fiction, le attività e le risorse dell’Istituto.

Seguirà lo spettacolo “Partigiani sempre!”, su testo di Massimo Carlotto, musiche e canzoni di Yo Yo Mundi e Maurizio Camardi, regia di Velia Mantegazza. Con la partecipazione di Titino Carrara.

Lo spettacolo affronta il tema della Resistenza come fenomeno europeo raccontata non solo attraverso il sacrificio e gli orrori nazifascisti, ma anche con il racconto della dimensione ideale, epica, eroica, romantica che ha spinto donne e uomini a ribellarsi, a credere in un percorso di reazione morale e politica e di liberazione, a convincersi che cambiare era possibile.

L’iniziativa è organizzata dall’Istorbive con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Biella, Provincia di Vercelli, Città di Vercelli, Città di Varallo, Città di Borgosesia, Unione montana dei Comuni della Valsesia, Atl-Terre dell’Alto Piemonte, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi-Alto Piemonte, Legacoop Piemonte, UnipolSai assicurazioni.