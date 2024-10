Dimissioni dall'incarico di medico di medicina generale della Dott.ssa Pirlo, i chiarimenti dell'ASL Biella

"In merito alla comunicazione avvenuta in questi giorni da parte della Dott.ssa Camilla Pirlo ai propri pazienti circa le sue dimissioni dall'incarico di Medico di Medicina Generale, l'Azienda Sanitaria Locale di Biella comunica che il Distretto ha in programma un incontro con i Sindaci dell'area interessata, con i quali saranno condivise sia le problematiche che le soluzioni percorribili per assicurare la continuità assistenziale sul territorio ai cittadini, sia mediante posti disponibili presso altri MMG sia attraverso il ricorso ai Medici UCAT, che sono già operativi per garantire le cure primarie in altre aree del territorio che sono in attesa di nuovi medici".