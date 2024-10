Dolore nel Biellese per la morte della coppia di Gaglianico scomparsa nell'incidente in Slovenia

Non è ancora stata fissata la data dei funerali di Daniela Crescenzio, 67 anni, e Nazzareno Decataldo, 55 anni, la coppia di Gaglianico che ha perso la vita in uno spaventoso incidente stradale. La tragedia si è consumata lo scorso weekend nei pressi di Kubed, nel territorio comunale di Capodistria, in Slovenia.

La notizia della loro scomparsa ha gettato nel dolore la comunità biellese: numerosi i ricordi e gli attestati di stima e affetto, condivisi in questi giorni sui canali social di amici e familiari.