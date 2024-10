Incidenti stradali, martedì nero: un ferito a Biella, auto finisce fuori strada in Super

Martedì nero sul fronte degli incidenti stradali, con tre casi segnalati alle forze dell'ordine. Il primo è avvenuto a Gaglianico, intorno alle 11, con due auto coinvolte e condotte da due uomini di 72 e 79 anni, rimasti fortunatamente indenni nello scontro.

A Biella, invece, in strada di Riva, all'interno di una rotonda, un ragazzo alla guida del suo motorino ha riportato lievi ferite, a causa di un urto con un mezzo. Il giovane è stato trasportato in ospedale dal 118 per le cure del caso.

Infine, in Superstrada, in prossimità dello svincolo per Valdengo, è stato notato un veicolo a lato della carreggiata, a seguito di un sinistro autonomo. A bordo non è stato trovato nessuno. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito.