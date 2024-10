Il 3 e il 4 ottobre 2024 si terrà a Biella la Consulta del Formedil Piemonte, l’ente unico per la Sicurezza e la Formazione che ha lo scopo di promuovere, attuare e coordinare a livello regionale iniziative di formazione, sicurezza, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni.

“L'edilizia è l'unico settore industriale che prevede contrattualmente la formazione delle maestranze mediante gli enti bilaterali denominati Enti Scuola Edili; l’obiettivo di questi due giorni di lavoro, al quale parteciperanno tutte le Scuole Edili del Piemonte, è quello di definire una sorta di Manifesto delle attività per il prossimo biennio, che contempli temi chiave per la formazione e lo sviluppo del settore”, dichiara il Presidente del Formedil Piemonte Emilio Melgara.

Di seguito le tematiche centrali che verranno approfondite e sviluppate nei due giorni di lavoro:

▪ Comunicazione, web e sponsor

▪ Orientamento e promozione dell’attività formativa

▪ Azione di contrasto agli Enti di formazione non qualificati.

“Le Scuole Edili del nostro sistema offrono una formazione qualificata e, ricordo, nel nostro settore formazione e sicurezza sono un binomio indissolubile - specifica il Vicepresidente Formedil Piemonte Massimo Cogliandro. - Proprio per questo uno dei temi che andremo ad affrontare riguarderà l’azione di contrasto agli Enti di formazione non qualificati, che mettono a rischio la sicurezza dei nostri lavoratori. Gli strumenti per combattere questo fenomeno ci sono, devono solo venire applicati affinché si possa diffondere una solida cultura della sicurezza.”

“Sono argomenti attuali, soprattutto alla luce delle criticità che il settore edile regionale sta affrontando, come la carenza di manodopera segnalata dalle imprese - prosegue il Presidente Melgara. - In questo contesto risulta fondamentale investire su una comunicazione efficace, per rendere il comparto maggiormente attrattivo, specialmente per i giovani. Il messaggio che vogliamo trasmettere è che l’edilizia offre grandi opportunità di crescita lavorativa e soddisfazione professionale: il primo passo per avvicinarsi al nostro mondo è proprio un percorso formativo adeguato.”

Dal 1988 il Formedil Piemonte coordina le Scuole Edili provinciali nell'attività di formazione per il settore edile, che solo in Piemonte rappresenta il 9,7% del PIL e il 19,4% degli addetti nell'industria. In Piemonte ed in Valle D’Aosta sono operanti 9 scuole che complessivamente erogano corsi per un ammontare di circa 46.000 ore di formazione, con una media di 13.000 allievi formati.

L’offerta formativa delle Scuole Edili è ampia e include corsi per sostenere chi è in cerca di lavoro, attraverso percorsi di formazione continua sia per nuovi ingressi sia durante il rapporto di lavoro. Tra le principali tipologie di corsi offerti vi sono: formazione continua, orientamento, prima formazione, apprendistato, sicurezza, progetto “16 Ore Prima” per la formazione di ingresso a coloro che per la prima volta entrano nel settore delle costruzioni; vengono erogati anche corsi a pagamento per soddisfare altre esigenze di settore, sia delle imprese che dei lavorator