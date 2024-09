Rugby: Preseason Serie A - Rugby Milano v Brc 28-26

Per l’ultimo test prima dell’inizio del Campionato di Serie A1, il tandem Benettin – Orlandi ha voluto un ‘incontro vero’, contro una squadra iscritta alla medesima categoria. ‘Vera’ anche la formula: due tempi da quaranta minuti ciascuno, ma cambi liberi e rosa allungata in modo da permettere ai tecnici di entrambe le compagini, di testare le situazioni più disparate.

Asr Milano vs Biella rugby si è giocata ieri pomeriggio al Curioni di Milano. Un primo tempo da dimenticare per i gialloverdi, quattro mete trasformate subite per il punteggio di 28-0, è stato compensato da una brillante ripresa. Quattro mete segnate da Scatigna, Braga, Price e Morel, purtroppo solo tre le trasformazioni passate tutte per il piede di Price, hanno portato ad un risultato finale si 28-26.

Il commento di coach Alberto Benettin: “L’obiettivo della prova di oggi era quello di testare il numero maggiore possibile di giocatori e anche se non sono riuscito a far scendere in campo tutti, mi reputo soddisfatto di quanto sono riuscito a vedere. Un primo tempo bruttissimo per noi, durante il quale abbiamo subito la velocità e il ritmo di Milano. Per la verità i nostri primi dieci minuti sono stati brillanti, anche se non sono arrivate marcature, poi i padroni di casa hanno preso il sopravvento dimostrando di avere buon gioco e grande ritmo. Abbiamo subito quattro mete, ma nel secondo tempo, scesi in campo con un altro spirito, siamo riusciti a ricambiare. Buone le cose che ho visto in attacco e soprattutto, siamo riusciti a reggere meglio in difesa. Abbiamo fatto tante prove, era la premessa ed è in amichevole che si prova, ma era necessario avere risposte dalle tante situazioni create. Spiace aver perso perché si prova a vincerle tutte, alla fine ce la stavamo anche per fare, ma non ce l’abbiamo fatta. Era l’ultima prova prima del campionato e, sono sincero, ci ha dato più indicazioni rispetto alla partita giocata contro Mogliano. Sappiamo dove andare a migliorare e lavorare nelle prossime settimane. Siamo anche molto contenti di aver notato qualche ragazzo che è riuscito a mettersi in luce con prestazioni decisamente interessanti, per citarne solo due, dico Luca Besso e Teo Morel. Ci rimangono due settimane per prepararci ad essere al cento per cento contro Avezzano. Ce la metteremo tutta”.