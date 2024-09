All'ex Mulino Susta si ascolta la musica e si macina FOTO e VIDEO

Come sempre il gradimento degli eventi al ex Mulino Susta è confermato dai molti visitatori che, scoperto questo luogo che trasuda di lavoro e fatica antichi, lo ama così come apprezza il territorio che lo ospita e le sue peculiarità.

Oggi i protagonisti sono stati gli allievi del corso Suzuki di Cittadellarte, Fondazione Pistoletto che si sono esibiti in un concerto diretto dalla maestra Liana Mosca. In queste occasioni i volontari del mulino rimettono in azione la macina ed esattamente come accadeva nel passato, con gli stessi gesti dei nonni, si apre il corso d'acqua, le pale si mettono in moto e la macina fa il suo lavoro producendo la farina che i visitatori possono portare a casa.

Un'altra bella giornata e un tuffo nel passato rurale del nostro territorio da riscoprire.