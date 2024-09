La Torteria Pandizenzero a Pollone compie 5 anni, tra i profumi della tradizione FOTO

Cinque anni di passione, tradizione, di accoglienza, in un locale giusto a due passi dalla Burcina, dove il palato ha come imperativo di non porsi limiti.

Tra torte, biscotti, bevande calde come la squisita cioccolata e le tisane per ogni occasione, il profumo di tradizione la fa da padrone, e rende l'atmosfera calda e confortevole sia che si scelga di sedersi dentro o nell'incantevole dehors dove anche in questo caso niente è lasciato al caso.

Ed è per ringraziare la sua clientela della fiducia che gli ha dato in tutti questi anni che Paola e Fulvio de La Torteria Pandizenzero propongono oltre alla scelta giornaliera anche le loro specialità autunnali.

Di cosa stiamo parlando? Della strepitosa torta cachi, della torta Palpiton cucinata secondo l' antica ricetta Biellese che ricorda i pomeriggi dalla nonna e poi ancora frollini alle noci, biscotti ai fichi e noci e tanto altro, per fare merenda ma anche per dedicarsi un attimo di dolcezza durante la giornata che non guasta mai.

“Lavoriamo con ingredienti naturali rispettando la stagionalità e utilizzando esclusivamente prodotti del territorio - spiegano i titolari –. Grazie a tutti quelli che credono in noi, e che ci permettono di regalare loro attimi speciali”.

La Torteria Pandizenzero non è però solo prelibatezze, ma propone anche in affitto e-bike per visitare il circondario, respirare aria buona a due passi dalla città e godere di panorami mozzafiato sul territorio.