Ritrova a Mongrando il furgone che gli hanno rubato a Biella

Non succede tutti i giorni di ritrovare quello che ci viene rubato, e invece ieri è quanto è successo a Mongrando a un uomo che abita a Gaglianico.

Aveva denunciato il furto del suo furgone a Biella in via Rosselli a inizio settembre, e ieri mercoledì 25, mentre era di passaggio a Mongrando lo ha visto parcheggiato in un distributore.

E' quanto è accaduto al proprietario di un Ford Transit ieri di prima mattina, alle 8,30, un uomo residente a Gaglianico, che quando lo ha notato ha immediatamente chiamato il 112, e ora è già tornato in possesso del suo mezzo.

Procede ora la Questura per capire chi sia stato l'autore del furto.