Auguri Anffas Biellese per i primi 20 anni FOTO

“Cento di questi giorni”. Con questo augurio, sabato scorso, il presidente nazionale di Anffas ha salutato e chiuso i lavori del compleanno della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese, arrivata alle sue prime venti candeline. Roberto Speziale ha inoltre consegnato una targa celebrativa a Ivo Manavella, presidente della cooperativa, che rappresenta il braccio operativo dell’associazione biellese che si occupa di disabilità.

Tanti i momenti toccanti ed evocativi dell’evento, svoltosi all’hotel Agorà, dopo i saluti iniziali, tra gli altri, del sindaco Marzio Olivero e del presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo. Nel corso del pomeriggio, in pratica, si è fatto il punto sulla disabilità in Italia e nel Biellese, tra testimonianze dei familiari, racconti di medici e di psichiatri, aggiornamenti sulle leggi e le norme in vigore. In video collegamento, inoltre, ci sono stati i saluti e i complimenti per l’attività svolta in questi due decenni da parte del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

Manavella invece nel suo intervento ha ricostruito i vent’anni di attività della cooperativa, tra problemi di sostenibilità economica nel passato e aiuto ai familiari e alle persone con disabilità, scandendo le tappe del passaggio dall’idea di pura e semplice assistenza a quella di realizzazione di progetti di vita. Su questo aspetto Vito Catania, psicologo in forza in Anffas, ha descritto i successi ottenuti con molti ospiti del Centro diurno di Gaglianico, che hanno realizzato un vero e proprio percorso autonoma o semi-autonoma esistenziale.

Molto applaudito il video realizzato da Stefano Ceretti, con i volti, i racconti e le storie di ospiti, operatori e volontari del Centro diurno.