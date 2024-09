Pietro Micca alla 1° prova del campionato, è medaglia per Meirone e Nelva

E’ già tempo di gare per la Federazione Ginnastica d’Italia con la ritmica che ha aperto il sipario domenica 22 settembre a Candelo con la prima prova del Campionato di Specialità Gold. Per Pietro Micca in categoria A3-A4 (nate nel 2013 e 2014) Ginevra Saviolo porta in pedana l’esercizio a cerchio e clavette; stessa categoria per Noemi Pasquadibisceglie che gareggia a corpo libero e nastro.

Per entrambe una gara positiva, la giusta esperienza per testare gli esercizi con i nuovi elementi e raccogliere spunti di miglioramento in vista della seconda prova che si terrà fra qualche settimana. Fra le più grandi, in categoria Junior 3, si distingue Letizia Meirone con un bell’esercizio al cerchio e soprattutto al nastro dove il suo punteggio le vale la medaglia di bronzo.

In categoria Senior è Margherita Nelva a rubare la scena con la sua determinazione. “Nelvis il vulcano", come la chiamano le sue allenatrici, indossa l’argento a parimerito al nastro e poi, con un esercizio impeccabile alle clavette, conquista la medaglia d’oro. Grande emozione e soddisfazione per tutto il team di allenatori composto da Marta Nicolo, Irina Liovina, Elisabetta Rosso, Federica Mercandino e Marta Camerotto: le tecniche sono fiere dei risultati ottenuti, ma soprattutto dell’insegnamento passato alle loro ragazze.

Il lavoro paga sempre! Tenere duro anche nelle difficoltà, con costanza e serietà, porta al risultato sperato: Margherita e Letizia sono l’esempio perfetto per le più piccole!