A Cossato DiVin Ristoro: l’incontro fra storia del vino, arte, musica e tradizioni.

Il borgo di Castellengo, frazione di Cossato, si prepara ad accogliere un evento unico e suggestivo organizzato il 29 settembre dal Comune di Cossato: Arti e Antichi mestieri al Borgo di Castelletto, che unisce la passione per il vino, la storia e l'arte in un percorso emozionante e coinvolgente. L’attività partirà già al mattino con il mercatino, le visite guidate al Museo, i giochi dei nonni, la visita alla Cantina Centovigne, una mostra fotografica, dimostrazioni di tiro con l’arco, le passeggiate con il pony.

Nel pomeriggio invece Storie di piazza aps animerà le antiche vie del borgo con il Il DiVin Ristoro, grazie al contributo di Fondazione CRB, Regione Piemonte e Rete Museale Biellese.

Lo spettacolo itinerante racconterà la millenaria storia del vino, accompagnato da una performance musicale con canzoni a tema. Il DiVin Ristoro offre un'occasione imperdibile per immergersi nelle tradizioni vitivinicole della zona, riscoprendo il legame profondo tra la cultura locale e la produzione del vino. Il percorso di teatro e musica inizierà dall'Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge, punto di riferimento per la valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio storico del territorio. Da qui, i partecipanti saranno guidati in una passeggiata che li condurrà fino al Castello di Castellengo, storico maniero che domina il paesaggio circostante.

Lungo il tragitto, le tappe previste offriranno momenti di narrazione e spettacolo, in cui attori e interpreti porteranno in scena storie legate al vino, alle sue origini e alle tradizioni enologiche locali. Attraverso aneddoti e leggende, il pubblico potrà scoprire come il vino sia stato non solo una bevanda, ma anche un elemento centrale della cultura e dell'identità del territorio.

A rendere l'esperienza ancora più affascinante sarà la musica di Simona Colonna, nota musicista e cantautrice piemontese. Con la sua voce calda e avvolgente e il suo inseparabile violoncello, Simona eseguirà brani ispirati al vino, intrecciando melodie popolari e composizioni originali, che accompagneranno i partecipanti lungo il percorso. Le sue canzoni, dal sapore autentico e ricche di passione, evocheranno atmosfere antiche, celebrando il vino non solo come prodotto della terra, ma anche come simbolo di convivialità e condivisione.

Con Monica Rubin Barazza, Veronica Morellini, Luciano Tomasoni, Fabio Privitera. Regia di Francesco Logoteta. Costumi Laura Rossi e Veronica Morellini.

"Il DiVin Ristoro" rappresenta un'occasione unica per vivere il borgo di Castellengo in modo nuovo, attraverso un viaggio multisensoriale che unisce storia, arte, musica e tradizione enogastronomica. Un evento pensato per tutti coloro che amano il vino e desiderano riscoprire le radici di una delle tradizioni più antiche e affascinanti del nostro Paese.