Dalla Valle Cervo al Lago Maggiore, per 40 coscritti una cena per festeggiare i 60 anni

Una cena in barca sul Lago Maggiore per i coscritti del 1964. Questa è l'iniziativa messa in campo da circa 40 biellesi, provenienti dalla Valle Cervo, per celebrare il lieto traguardo. L'evento si è tenuto sabato scorso tra musica, karaoke e ricchi piatti.