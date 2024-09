Coppa Italia Baragge, Biella Rugby sconfitta 28 - 64 da Mogliano

Mogliano supera il Barrage battendo Biella Rugby con il punteggio severo di 28-64 e si aggiudica l’ingresso in Coppa Italia.

Una giornata da ricordare per i gialloverdi che hanno avuto l’opportunità di un confronto di altissimo livello e sono riusciti, seppur a fatica, a non farsi travolgere, innescando di quando in quando, giocate apprezzabili e spunti interessanti. Nel complesso, bene gli avanti, ma da affinare il gioco dei trequarti. Non raggiunge la sufficienza piena la performante difensiva: troppe le dieci mete subite, cinque per tempo. Equilibrio tra le due compagini nelle rimesse laterali e in mischia ordinata, fase di gioco quest’ultima, sulla quale nessuna delle due squadre sembra aver spinto particolarmente. Entusiasmante il sostegno del pubblico biellese presente numeroso all’evento.

Le prime tre mete sono di Mogliano. In uscita dalla prima mischia ad introduzione Biella, la coppia Price e Ghelli sferra un attacco veloce e creativo. Sorprende Mogliano che in difesa concede ai padroni di casa un calcio su punizione. Touche vinta e Maul in avanzamento che termina con la prima marcatura del neo acquisto Scatigna. Price trasforma il 7-21. È sempre Scatigna a firmare la seconda marcatura al 32’. Partenza ancora da touche introdotta nei ventidue avversari, ma senza formazione del drive. Seconda trasformazione di Price per il 14-35. Una meta di Mogliano al 34’ prima dell’intervallo sul 14-35.

Ripresa ancora con Mogliano protagonista in due occasioni prima di lasciare spazio alla doppietta di Nastaro che segna al 51’ servito da Ghelli e 57’ al centro dei pali. Price realizza entrambe le trasformazioni.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Non posso dire di essere soddisfatto perché perdere una partita 28-64 non soddisfa nessuno. I ragazzi hanno lottato come fanno ad ogni partita e questo mi ha fatto piacere, purtroppo la difesa non si è rivelata efficace e nemmeno il nostro gioco ha regalato i risultati sperati. Faccio un inciso. Il nostro è un gioco un po’ rischioso, il problema contro Mogliano è stato: rischi, fai un errore, loro hanno gli strumenti e le capacità per punirti e lo hanno fatto. L’attacco, al netto degli errori è stato efficace: abbiamo trovato spazio e qualche meta ci è riuscita. Vincere era quasi impossibile, ma noi ci abbiamo provato. Sono molto contento di Price e Scatigna, i due ragazzi nuovi schierati in campo oggi. Arrivare in una squadra nuova e giocare la prima partita contro Mogliano non è esattamente una cosa facilissima, entrambi hanno fatto davvero molto bene. Menzione speciale per Ghelli, frizzante in attacco ha coperto bene il campo e trovato spunti interessanti. Player of the match Martin Perez Caffe che si è dimostrato molto, molto forte palla in mano, oltre ad essersi trovato ovunque servisse. La settimana prossima l’amichevole con Milano, ultimo test prima dell’inizio di campionato”.

Biella, Stadio del Rugby – sabato 21 settembre 2024

Coppa Italia Barrage

Biella Rugby v Mogliano Rugby 28-64 (14-35)

Marcatori: p.t. 6’ m. Vaeno tr. Peruzzo (0-7), 8’ m. Sarto tr. Peruzzo (0-14), 15’ m. Scatigna tr. Price (7-14), 20’ m. Vaeno tr. Peruzzo (7-21), 25’ m. Peruzzo tr. Peruzzo (7-28), 32’ m. Scatigna tr. Price (14-28), 35’ m. Sarto tr. Peruzzo (14-35); s.t. 43’ m. Peruzzo n.t. (14-40), 47’ m. Pontarini tr. Peruzzo (14-47), 51’ m. Nastaro tr. Price (21-47), 67’ m. Nastaro tr. Price (28-47), 65’ m. Sangiorgi tr. Peruzzo (28-54), 70’ m. Drago n.t. (28-59), 76’ m. Pontarini n.t. (28-64)

Biella Rugby: Ghelli; Braga, Castello (58’ Besso), Grosso (56’ Morel), Nastaro; Price, Loro; Vezzoli (64’ Moretti) (cap.), Perez Caffe, Mondin (42’ M. Righi); G. Loretti (21’ J.B. Ledesma), F. Righi; Lipera (50’ Vaglio Moien), Scatigna (58’ Casiraghi), J.M. Ledesma (50’ De Lise).

All. Alberto Benettin

Mogliano Rugby: Drago; Sarto (46’ Scalabrin), Vaeno (50’ Passarella), Vanzella, Peruzzo; Garbisi, Fabi (cap.) (46’ Bellotto); Semenzato, Rubinato (63’ Dal Zilio); Baldino; Pontarini, Carraro (50’ Sottana); Ceccato (50’ Spironello), Stefani (56’ Sangiorgi), Borean (56’ Gentile).

All. Costanzo

Arb.: Meschini Francesco (Milano)

AA1 Parisi (Catania), AA2 Luzza (Torino)

Quarto Uomo: Smiraldi Vincenzo (Torino)

Cartellini: /

Calciatori: Peruzzo (Mogliano) 7/10; Price (Biella Rugby) 4/4

Note: giornata soleggiata, campo in ottime condizioni. Spettatori circa 350.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 1; Mogliano Rugby 5

Player of the Match: Martin Perez Caffe (Biella Rugby)