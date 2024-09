Festa dello Sport a Quaregna Cerreto: un'occasione per tutte le età.

Il 22 settembre 2024, la Pro Loco AQuaregna organizza una giornata dedicata allo sport presso il Campo sportivo di Piazza Verdi, a Quaregna Cerreto. L'evento offre un ricco programma di esibizioni, dimostrazioni e prove gratuite di varie discipline sportive, adatte a tutte le fasce d’età. Saranno presenti attività che spaziano dall'atletica al calcio, alla pallamano, fino a yoga, taiji e zumba. L'iniziativa vuole promuovere uno stile di vita attivo e salutare, coinvolgendo l'intera comunità.

Per chi desidera partecipare alle lezioni di prova, sono previsti momenti speciali durante la giornata: alle 11 si terrà una camminata consapevole, mentre nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, ci saranno lezioni di yoga, taiji e zumba.

La giornata sportiva non sarà solo un’occasione per fare movimento, ma anche per scoprire tecniche come il Feldenkrais, che migliorano la postura e riducono lo stress. Non mancheranno stand informativi curati dall’ASL BI e dagli Infermieri di Famiglia e Comunità, oltre alla possibilità di ricevere massaggi e trattamenti olistici.

Un’intera giornata all'insegna dello sport, del benessere e della comunità, con il patrocinio della Pro Loco AQuaregna.

Si ricorda che in caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata.