Restauri e chitarre, concerto al Santuario della Brugarola

Il terzo concerto della trentacinquesima edizione di "Restauri e chitarre", che fa seguito ai primi due organizzati a Quittengo e al santuario della Brughiera, è in programma al santuario della Brugarola di Ailoche (strada per Noveis) sabato 28 settembre con inizio alle ore 17.

Nell'intervallo del concerto verrà presentato il restauro della statua barocca raffigurante la Madonna d’Oropa scolpita nel 1722 dallo scultore valsesiano Giovanni Pompeo Mainoldo (1662-1735?) (intervento curato dalla Bottega d’Arte Enrico Salino e finanziato grazie al lascito di Gian Franco Derrù). Il consueto abbinamento tra la presentazione del restauro di un bene culturale e l’esecuzione di un concerto nel momento in cui l'opera viene ricollocata nella sua sede ha suscitato negli anni un vivo interesse e ha consentito a migliaia di ascoltatori di scoprire luoghi insoliti, di conoscere opere d’arte e di apprezzare il talento dei concertisti.

In questa occasione il concerto assume un significato di rilievo da diversi punti di vista. Il primo si riferisce al notevole valore artistico dell'opera restaurata, studiata e pubblicata dal prof. Casimiro Debiaggi, che illustra l'insolita interpretazione "barocca" della statua gotica della Madonna bruna. Il secondo offre l'opportunità di scoprire un santuario appartato e poco conosciuto agli stessi biellesi che merita di essere valorizzato per le sue peculiarità architettoniche e per la particolare collocazione ambientale. Il terzo aspetto mette in rilievo la singolarità della proposta musicale che per la prima volta vedrà impegnato un duo di fagotti composto dai maestri Leonardo Dosso e Luca Barchi, che eseguiranno musiche originali di grandi compositori del periodo barocco e classico.