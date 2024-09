Biella: I tenerissimi mici di Gattopoli si sono fatti belli per il Micio Party

Come di consueto Gattopoli, in via Piacenza, ha aperto le porte, oggi 21 settembre, per il Micio Party dell'anno e per fare incontrare i piccoli ospiti pelosi con le famiglie che intendono portare nella loro vita quei concentrati di tenerezza, amore e ricevere tutta l'allegria che i gatti sanno regalare. L'associazione ha colto l'occasione per proseguire con la raccolta fondi necessari per la nuova sede, organizzando una merenda snoira con la partecipazione dei Protectors Le MC Biella Orso e dell'Associazione Alpini di Biella.

Paola Cossutta, Presidente di Gattopoli Biella ha commentato la giornata: "Questo è l'ultimo Micio Party che faremo in questa sede. La nuova sede verrà aperta il 26 Ottobre in via Rosselli ed avremo il doppio dello spazio che utilizziamo ora, con uno spazio esterno per i mici ed un più facile accesso per i ragazzi disabili che spesso vengono a visitarci. Seguiremo le colonie feline in quattro comuni con progetti autorizzati dalla Regione dove assisteremo i gatti e procederemo alle sterilizzazioni. Per il Comune di Biella abbiamo sterilizzato 104 gatte e recuperato 27 cuccioli col progetto precedente che termina a fine mese. In questo momento abbiamo 31 gatti, tra cui 4 con disabilità motoria, ma abbiamo avuto momenti in cui ne avevamo 70. Nel corso dell'anno sono state effettuate 274 adozioni. Vi aspettiamo ad ottobre nella nuova sede"