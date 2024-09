Motori |

Parte la Baja dello Stella, in gara anche il Rally & Co

Parte la Baja dello Stella, in gara anche il Rally & Co

Riparte sabato da Rivignano Teor in provincia di Udine il campionato italiano cross country per la 1° edizione Baja dello Stella competizione fuoristrada con ben 114 km di tratti cronometrati. Per la Rally & Co presenti in classe T2 con la Suzuki Vitara numero 303 i novaresi Gianluca Morra e Stefano Tironi mentre sulla piccola Suzuki Jimny numero 402 in classe Th ai nastri di partenza i biellesissimi Alberto Gazzetta navigato da Andrea Pizzato.

c. s. Rally & Co g. c.