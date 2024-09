“Campo base Stroppiana”, tutta la storia dei veicoli militari in Italia nel convegno del 28 settembre

I convegni a tema tenuti da esperti, spesso testimoni diretti delle epoche e dei veicoli raccontati e rievocati, sono parte integrante di tutti i “porte aperte” che Fondazione Marazzato organizza ormai da due anni nella sua sede di Stroppiana (VC) dove sono anche conservati i pezzi migliori della Collezione Marazzato, composta da circa 300 tra camion, furgoni e altri veicoli. Quello che andrà in scena la mattina del 28 settembre, prima giornata dell’evento “Campo Base Stroppiana” dedicato ai veicoli militari sarà qualcosa di imperdibile per addetti ai lavori e appassionati di storia militare.

Moderato dal giornalista ed esperto Roberto Bruciamonti, che aprirà la rassegna con un intervento sul periodo compreso tra gli albori della motorizzazione e la Prima Guerra Mondiale, vedrà la partecipazione di ospiti illustri e collezionisti. Nell’ordine, interverranno Aurelio Sammartino, presidente della Commissione Veicoli Militari dell’ASI, che si occuperà del periodo tra le due guerre mondiali con un focus sulla Seconda, sulle trasformazioni industriali ed evoluzioni tecniche che l’hanno accompagnata. Dell’immediato dopoguerra e del ruolo dei mezzi americani nella fase postbellica parlerà invece Piero Brezza, Presidente emerito dell’IMVCC (International Military Vehicle Collectors Club). A lui faranno seguito gli interventi di Walter Secco e Daniele Cereda, collezionisti ed esperti in particolare della fase “moderna” della motorizzazione militare, che porteranno il racconto fino ai giorni nostri. In chiusura toccherà di nuovo a Sammartino parlare del collezionismo militare oggi e del rapporto con le associazioni per la conservazione della cultura motoristica.

Il convegno sarà l’evento centrale della mattinata di sabato, 28, che si aprirà dalle 10:00 con la mostra di mezzi storici e di modellini e la possibilità di cimentarsi con la pista di slot car allestita dagli esperti del team Nonno Slot. Sempre il sabato avrà luogo una delle grandi novità portate da questa nuova edizione del Porte Aperte organizzati da Fondazione Marazzato: per la prima volta, infatti, il calendario comprende anche un evento serale, nello specifico un concerto swing della celebre St. James Big Band - nata due anni fa a Candelo e guidata dall’artista internazionale Fabio Buonarota - che inizierà alle ore 22:00 e sarà seguito e accompagnato da un’esibizione del corpo di ballo swing “The Kitchen Swing”. Per tutta la serata sarà attivo un servizio bar.Il clima e l’ambientazione storica entreranno nel vivo grazie alla presenza di gruppi di amatori che animeranno riproducendo nelle aree esterne lo showroom accampamenti militari d’epoca e cimentandosi in brevi esibizioni.

Domenica 29 alle ore 11:00 è previsto il raduno di tutte le associazioni seguito dal concerto della Fanfara Alpina di Roppolo. Alle 15:00 riprenderanno invece visite guidate e attività dinamiche.Per tutta la durata dell’evento, in questa area esterna del comprensorio, trasformata per l’occasione in un campo pratica, il pubblico potrà provare l’emozione di fare un giro a bordo di un vero carro armato e su altri veicoli originali.Non mancherà, come ormai consuetudine per questi eventi del 2024, una “gita” fuoriporta per gli ospiti che interverranno con le proprie vetture storiche: nel pomeriggio di sabato è infatti previsto un giro tra le strade del monferrato con visita al Museo Carabinieri di Camino e Museo delle Truppe Alpine di Cantavenna, per i quali è possibile prenotarsi scrivendo a mezzistorici@gruppomarazzato.com.

A questo si aggiungono tutte le iniziative di contorno diventate ormai un piacevole consuetudine per gli eventi ospitati a Stroppiana: visite guidate all’esposizione della Collezione Marazzato, che in questo complesso mette in mostra il meglio dei circa 300 mezzi che la compongono, possibilità di calarsi in ambientazioni d’epoca grazie ai simulatori con realtà virtuale, area gioco per i più piccoli, ristorazione a cura della Pro Loco di Crova e Locanda dal Lago.

Di seguito il programma della due giorni:

SABATO 28 SETTEMBRE

Ore 10:00 apertura

Ore 10:30-13:00 visite guidate

Ore 10:30 gare agonistiche di slot car

Ore 11.00 convegno con tavola rotonda “I MEZZI MILITARI DALLE DUE GUERRE AI GIORNI NOSTRI”

Ore 14:00 partenza tour in carovana

Ore 14:30-17:00 visite guidate

Ore 20:00 cena di beneficenza (su invito) con raccolta fondi a favore della Fondazione Veronesi

Ore 21:30: riapertura al pubblico con serata swing

Ore 22:00 fine della manifestazione

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Ore 10:00 apertura

Ore 10:30-13:00 visite guidate

Ore 11:00 raduno associazioni e rievocazioni storiche

Ore 11:30 concerto della Fanfara Alpina di Roppolo

Ore 14:30-17:00 visite guidate

Ore 15:00 dimostrazioni con mezzi storici militari

Ore 15: 00: tiro dinamico

Ore 18:00 fine della manifestazione

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO “I MEZZI MILITARI DALLE DUE GUERRE AI GIORNI NOSTRI”

SABATO 28

ORE 11:00-13:00

● Roberto Bruciamonti – Introduzione, le origini, la Prima Guerra Mondiale

● Aurelio Sammartino - Il periodo tra le due guerre e la Seconda Guerra Mondiale, Italia e Germania

● Piero Brezza - La guerra persa, l'approccio americano, i mezzi americani nella ricostruzione dell'Italia

● Walter Secco e Daniele Cereda - L'Alleanza Atlantica, la via italiana alla motorizzazione, i camion dell'EI dal dopoguerra fino al nuovo Millennio

● Aurelio Sammartino – Il collezionismo di veicoli militari ai giorni nostri

Lo Showroom della Fondazione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), lungo la SP31.