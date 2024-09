Dal Nord Ovest - Violento scontro tra auto, due feriti gravi

Un giovane in codice rosso e uno in codice giallo dopo un grave incidente stradale avvenuto a Vercelli. Le informazioni sulla dinamica del sinistro, avvenuto in via Ara, nella zona della Motorizzazione, sono ancora frammentarie.

L'auto sulla quale viaggiavano i feriti avrebbe tamponato violentemente un altro mezzo: dopo l'impatto, la vettura è finita fuori strada contro una cancellata. Soccorsi dal 118, i due feriti sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche: sul posto la Polizia locale sta occupandosi di ricostruire la dinamica dell'accaduto.