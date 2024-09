Al Biella Forum in scena i tornei nazionali di tennistavolo

Biella è ormai diventata un punto di riferimento per il tennistavolo italiano ai massimi livelli, che nel fine settimana tornerà in città per la quinta volta nel giro di due anni e mezzo. Nel marzo 2022 il PalaPajetta è stato teatro dei Campionati Italiani Assoluti e a dicembre, nel medesimo impianto, si è svolta una sei giorni molto ricca, che ha visto in campo la Nazionale maschile azzurra, impegnata nelle qualificazioni agli Europei, la manifestazione internazionale giovanile International Transalpin Trophy - Mediterranean Cup e i tornei nazionali femminili e maschili.

Nel dicembre 2023 è stato il Biella Forum di via Buscaglione 2 a ospitare le Giornate Rosa - 4° Memorial Elvira Gattulli, riservate alle donne, le gare nazionali maschili di seconda e terza categoria e il torneo internazionale WTT Feeder Biella. Il Palazzetto a metà marzo 2024 ha contribuito al successo dei tornei nazionali femminili e maschili di quarta e quinta categoria e maschile di sesta. Lo stesso palcoscenico è stato scelto per il singolare maschile di terza categoria, che scatterà sabato 21 settembre alle 9, e per quello di seconda categoria, al via domenica 22 alla stessa ora, che saranno organizzati dalla FITeT, con il patrocinio del Comune di Biella e della Regione Piemonte.

I ‘terza categoria’ in gara saranno 84 e i ‘seconda categoria’ 56, per un totale di 140. Potranno partecipare gli atleti italiani e stranieri di ogni categoria, con riferimento alle classifiche emesse a inizio stagione. Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5 e si disputeranno con una prima fase a gironi all’italiana, formati da quattro/tre atleti, e prosecuzione a eliminazione diretta per il tabellone principale, cui accederanno gli atleti classificati al primo e secondo posto del girone. Saranno consegnate coppe alle prime tre società classificate, medaglie ai primi quattro pongisti di ogni competizione e premi in denaro ai primi otto.

«Come Federazione - spiega il presidente Renato Di Napoli - siamo felici di tornare a Biella, dove negli ultimi anni abbiamo sempre organizzato delle manifestazioni di successo. Il Biella Forum si è rivelato un impianto perfettamente in grado di soddisfare le nostre esigenze e ha riscosso il gradimento degli atleti, dei tecnici e degli altri addetti ai lavori. All’amministrazione comunale e alla Regione Piemonte, che amano lo sport e hanno dimostrato di apprezzare in modo particolare la nostra disciplina, ci lega ormai un rapporto consolidato e proficuo di collaborazione e anche questa occasione non manca di confermarlo. Biella è città di tennistavolo e mi auguro di vedere molti appassionati sugli spalti. Ci attendono due giorni di gare di alto livello e sono convinto che lo spettacolo che i nostri atleti sapranno offrire non deluderà le loro aspettative».

L’assessore allo sport del comune di Biella, Giacomo Moscarola, dichiara: “Si rinnova questa vincente partnership fra l’amministrazione comunale e la che riesce a portare sul nostro territorio, oltre che performance di grande livello, nuovamente 140 atleti accompagnati dai loro entourage che soggiorneranno per il weekend scoprendo così Biella e il Biellese. Ringrazio dunque il presidente Renato di Napoli per aver scelto ancora Biella assicurando che la nostra amministrazione ha ed avrà sempre un’attenzione particolare per la disciplina del tennistavolo”. In seconda categoria le prime dieci teste di serie saranno Simone Spinicchia (New Tennistavolo Pieve Emanuele), Paolo Bisi (Tennistavolo Marco Polo), Federico Vallino Costassa (Marcozzi Cagliari), Costantino Cappuccio e Mattias Mongiusti (Tennistavolo Santa Tecla Nulvi), Lorenzo Ragni (Villaggio Tennistavolo Lucca), Carlo Rossi (Marcozzi Cagliari), il nigeriano Azeez Solanke (Milano Sport Tennistavolo), Antonio Pellegrini (Tennistavolo Torre del Greco) e Riccardo Varone (King Pong).

La Top 10 dei terza categoria sarà composta da Giacomo Cerea (Unione Sportiva Villa Romanò), Attilio Serti (Sant’Espedito), Luigi Rocca (AICS Sestese Tennistavolo), Stefano Guerrini (Tennistavolo Vigevano Sport), Filippo Marchese (Tennistavolo Marco Polo), Filippo Giuliani (Milano Sport Tennistavolo), Oliver Mankowski (Villaggio Tennistavolo Lucca), Fabio Cola (AICS Sestese Tennistavolo), Vladimir Sych (Tennistavolo A4 Verzuolo) e Leonardo Conte (UPR Montemarciano). I pongisti lanieri saranno i seconda categoria Vincenzo Carmona, che ha trionfato al Biella Forum in terza categoria a dicembre 2023, e Simone Cagna. Sono entrambi nati a Biella e sono cresciuti pongisticamente al Tennistavolo Biella del presidente Cesare Erba, dove continuano ad allenarsi anche se da quest’anno sono tesserati per il Muravera Tennistavolo. Cagna è in gran forma e nello scorso fine settimana si è aggiudicato il singolare Over 50 maschile/1ª-2ª-3ª categoria femminile del torneo Open “Trofeo Teco” di Cortemaggiore (Piacenza). In quell’occasione Carmona era la testa di serie n. 1 ed è stato eliminato a sorpresa negli ottavi. Scenderà in campo anche il terza categoria Matteo Passaro (Tennistavolo Biella). Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della FITeT.