Distretto Urbano del Commercio, dal Comune di Biella 100 mila euro per 35 imprese

Distretto urbano del Commercio: sono in tutto 35 le micro e piccole imprese biellesi che con la partecipazione al bando beneficeranno di un contributo di 100mila euro erogato dal Comune di Biella.

In particolare, i fondi serviranno per la posa di tende da esterno.

Il bando era rivolto ad attività di vendita al dettaglio di beni, somministrazione di alimenti e bevande, attività di commercio su area pubblica (ambulanti).

Il contributo, pari all’80% delle spese documentate, per un massimo di 5mila euro (2mila per gli ambulanti), è stato possibile grazie ad un finanziamento regionale di 80mila euro.

Nel dettaglio, € 70.000,00 sono destinati a contributi per le attività che svolgono commercio in sede fissa e somministrazione di alimenti e bevande e € 30.000,00 a contributi per il commercio su area pubblica.

Qui di seguito l'elenco dei beneficiari