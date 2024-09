Al via ExpoRice 2024, la grande kermesse del riso

Un ricco programma di eventi animerà Novara, sabato 21 e domenica 22 settembre: nel weekend il Salone Borsa di Piazza Martiri della Libertà a Novara ospiterà l’XI Edizione di ExpoRice, manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e dall’ATL Terre dell’Alto Piemonte – sede di Novara.

Protagonista della due giorni sarà il riso, da scoprire attraverso gustose ricette e coinvolgenti attività, che avranno inizio con l’inaugurazione ufficiale prevista nella mattina di sabato 21 settembre alle 10.00, presso il Salone Borsa. Qui si potrà visitare il mercato del riso e comprare sfiziosi prodotti locali, gustando le specialità a base di riso dei food truck presenti.

Non mancheranno iniziative culturali, come la mostra fotografica del contest “Riso Risotti e Risaie”, la visita guidata teatralizzata su prenotazione, la biciclettata con gli Amici della Bici di Novara, le esperienze immersive di realtà virtuale in risaia con Fondazione Marazzato, i laboratori con i sommelier del riso a cura di Strada del Riso Piemontese di Qualità e i laboratori didattici per bambini a cura di ArteLab.

In entrambe le giornate sarà possibile partecipare, su prenotazione, a lezioni gratuite di scuola di cucina: sabato alle 14.30 con Laura Conforti del blog www.laddicted.com; domenica mattina alle 10.15 con lo chef Giovanni Ruggieri del Ristorante L’Orto in Cucina di Novara; domenica pomeriggio alle 15.30 con la chef Marta Grassi del Ristorante Tantris di Novara, una Stella Michelin.

“Il riso rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy e un contributo di assoluto rilievo proviene proprio dal nostro territorio”, commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. “Un chicco italiano su due è infatti prodotto nelle campagne piemontesi, con Vercelli e Novara in prima fila e Biella a fregiarsi dell'unica Dop italiana del riso, luoghi in cui questa coltura ha plasmato paesaggi e tradizioni, assumendo anche una forte valenza turistica, oltre che agricola ed economica. Attraverso le molteplici iniziative di ExpoRice vogliamo valorizzare questo simbolo della nostra identità territoriale, elemento di crescita e di aggregazione tra le produzioni dei diversi settori”.

Raffaella Afferni e Maria Rosa Fagnoni dell’ATL Terre dell’Alto Piemonte aggiungono: “ExpoRice, oltre ad essere un evento legato alla filiera del riso, è divenuto anche un importante evento culturale, un appuntamento atteso non solo dai novaresi, ma anche dai numerosi turisti che giungono dalle province di prossimità. Varie sono le iniziative che si svolgeranno nei due giorni della kermesse, volte a valorizzare uno dei simboli del nostro territorio il riso e le sue molteplici espressioni sia dal punto di vista produttivo che turistico e culturale, in una cornice storica e legata indissolubilmente al nostro prodotto di punta, come il Salone Borsa”.

Il programma completo della manifestazione è consultabile e scaricabile dai siti www.turismonovara.it e www.terrealtopiemonte.it. Per maggiori informazioni sui singoli eventi e sulle attività per le quali è richiesta la prenotazione (scuole di cucina e visita guidata) è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: tel. 0321.394059; infonovara@terrealtopiemonte.it.