Martin Scorsese a Torino: ospite per una masterclass e per il Premio Stella della Mole al Museo del Cinema

Dopo Tim Burton e Johnny Depp, un altro super ospite è atteso al Museo del Cinema.

Dal 5 all'8 ottobre arriva il maestro della New Hollywood, Martin Scorsese. Il pluripremiato regista, cui già in passato il Museo aveva dedicato una mostra, terrà una masterclass e riceverà il premio Stella della Mole.

Da "Re per una notte" a "Quei bravi ragazzi", da "Taxi Diver" a “Gangs of New York", fino al Premio Oscar "The Departed - Il bene e il male", Martin Scorsese è un regista prolifico che a più di ottantanni non smette di lavorare.

Il suo ultimo film è uscito nel 2023, con il suo "Killers of the Flower Moon" (Miglior Film), interpretato da Leonardo Di Caprio, uno dei suoi attori più amati insieme a Robert De Niro.