Brich di Zumaglia, fumata nera per la commissione: dovrà occuparsi di ripristino e manutenzione del verde del parco

Il Brich di Zumaglia continua a far parlare di sè: dal servizio del TG3 Piemontre trasmesso alla commissione che intende istituire l'Unione Montana Valle Cervo, proprietaria della riserva naturale sita sul territorio di Zumaglia e Ronco Biellese. L'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione di lunedì 9 settembre prevedeva infatti la costituzione di una commissione istruttoria di quest'area verde.

Il punto dell'ordine del giorno è stato però rinviato come spiega il presidente dell'Unione Davide Crovella: "Questa commissione prevede tre membri, uno dei quali in rappresentanza del comune di Zumaglia. Quest'ultimo, a seguito della tromba d'aria di metà agosto e della conseguente caduta di piante nel parco, ha emesso un'ordinanza di chiusura del Brich per tutelare la sicurezza dei cittadini"."L'Unione – continua Crovella – sta valutando di impugnare quest'ordinanza al TAR Piemonte perchè, secondo la legge, dovrebbe essere emessa per tutelare la sicurezza sulle strade pubbliche. Quindi è inopportuno nominare un rappresentante di Zumaglia fino a quando non avremo deciso sull'impugnazione. La nomina è aggiornata al prossimo Consiglio dell'Unione".

Uno dei compiti di questa commissione sarà quello di individuare le risorse per la manutenzione del verde del Brich. "Abbiamo partecipato – spiega Crovella - ad un bando della Regione Piemonte nell'ambito del Piano Strategico della Politica Agricola Comune 2023-2027, che prevede un contributo del 100% (per un massimo di 200 mila euro) per le spese di ripristino del verde. Inoltre il bando prevede che, una volta ripristinato, il verde debba essere mantenuto ad un certo livello per 20 anni: manutenzione per cui stimiamo tra i 47 e i 50mila euro l'anno. Quindi, riassumendo, aspettiamo la risposta della Regione e poi valutiamo se accettare il contributo perchè, oggi, non abbiamo quei fondi".