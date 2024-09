Dal Cervino al Monte Bianco di corsa, ecco il Tor 100: in gara 11 biellesi (foto di repertorio)

Il Cervino e il Monte Bianco unite in un'unica corsa. È la sfida del Tor 100 – Cervino-Monte Bianco, la nuova gara del TORX®️. Si tratta di un trail di 100 chilometri di sviluppo con 8.000 metri di dislivello, che ha preso il via ieri sera, mercoledì 11 settembre. Il tempo massimo è di circa 40 ore. In gara anche i runners biellesi.

Tra loro figurano: Claudio Alberto, Enrico Azeglio, Gregorio Bertoni, Moreno Bianchetto, Michele Deandreis, Emanuele Gianoglio, Riccardo Girardi, Marco Marangone, Roberto Torelli, Edoardo Zanone e Davide Zennaro.