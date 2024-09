Sanità privata, Cleta Medica passa di mano: acquisita dal gruppo Cerba HealthCare

Grosse novità sul fronte della sanità provata biellese. È giunta notizia del passaggio di proprietà del poliambulatorio Cleta Medica di via Repubblica 6, a Biella, al gruppo Cerba HealthCare, avvenuto la scorsa primavera.

La conferma arriva da Fabrizio Gariazzo, che 20 anni fa fondò questa importante realtà che, in breve tempo, si è sviluppata in tutto il territorio biellese: “Resto come consulente, così come Alessia Gariazzo nel ruolo di direttore sanitario. Inoltre continuerà a prestare il suo servizio di oculista”.

Da oltre 50 anni, il gruppo internazionale è presente in 47 paesi del mondo, dedicato alla diagnostica ambulatoriale con laboratori analisi e poliambulatori dotati delle tecnologie più all'avanguardia e dei più alti standard qualitativi.