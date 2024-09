Curino in lutto per la morte di Vittorio Demarchi, il ricordo degli Alpini

Comunità di Curino in lutto per la morte di Vittorio Demarchi, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 71 anni. A ricordarlo, in queste ore, gli Alpini che, in un post, hanno condiviso queste parole: “Con infinito dolore comunichiamo che l'Alpino Vittorio Demarchi ha posato lo zaino per raggiungere il paradiso di Cantore”.

Il Santo Rosario verrà recitato stasera, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Curino-San Nicolao. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Minero, alle 10 di domani, mercoledì 11 settembre.