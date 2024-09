Renato Cappa, sindaco per 25 anni di Gifflenga: festa a sorpresa per i suoi 90 anni

Una targa per l'impegno amministrativo profuso fin dal 1970. Questo il riconoscimento del Comune consegnato nelle mani di Renato Cappa, storico sindaco di Gifflenga per 25 anni, che nelle scorse settimane ha compiuto 90 anni.

Una vita intera spesa a favore del proprio paese e, per festeggiare degnamente il lieto traguardo, è stata realizzata una festa a sorpresa, con la presenza di amici, parenti e membri della giunta e del consiglio comunale, come il sindaco Elisa Pollero.

“Un modo affettuoso per ringraziarlo per ciò che ha realizzato e fatto per la nostra comunità” ha dichiarato il primo cittadino.