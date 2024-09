Savagnascando compie 21° anni, a Gaglianico un successo la cena itinerante FOTO

Ogni anno Savagnasco, il rione di Gaglianico che presenta il borgo storico, accoglie un gran numero di partecipanti e anche l’edizione 2024, tenutasi ieri sabato 7 settembre, dimostra grande interesse da cittadini e non.

La cena itinerante compie il 21° anno e ha offerto 11 tappe ricche di prelibatezze e prodotti locali: dallo gnocco fritto alla trippa, dalla polenta concia a quella con cinghiale, salsiccetta, panissa, bruschette e dolci vari. Non sono mancati, come ogni anno, interventi musicali e divertimento: “Evviva Savagnascando 2024 – scrive su Facebook il sindaco Paolo Maggia, entusiasta per il buon esito dell'evento -, complimenti alla Pro Loco, a tutte le associazioni e ai volontari che hanno contribuito a rendere speciale anche l’edizione 2024”.

Non sono mancate dimostrazioni, intrattenimento e l’intervento della banda musicale, che ha suonato lungo le vie del paese.