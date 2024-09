Graglia, presentata la Cena in Bianco 2024.

Nel Casolare del 1600, che ha dato i natali alla famiglia Campra proveniente da Venezia e che ha lasciato la città lagunare a seguito di una pestilenza. Il nome più famoso è del sacerdote musicista André nato a Aix-en-Provence che fu direttore artistico della Cattedrale Notre Dame di Parigi e, successivamente, per volontà di S.M. Luigi XV, direttore dell'Opera della Capitale Francese.

Una serata … tassativamente vestiti in BIANCO

Il colore bianco – come evidenziato in Fisica – è l'insieme di tutti i colori, ma è anche il colore della pace, dell'universalità e dell'accettazione dell'altro come amico e non nemico.

Sabato 14 settembre 2024, alle ore 20:00.